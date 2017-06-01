روسيا تستهدف مجدداً الجيش الحر في البادية السورية

أفادت مصادر المعارضة السورية الخميس باستهداف غارات جوية روسية مناطق سيطرة #الجيش_الحر في #البادية_السورية حيث تدور معارك مع قوات النظام .

وأشارت المصادر إلى أن القصف الروسي استهدف مناطق بئر القصب وتل دكوة بالبادية السورية حيث يحاول الجيش الحر صد تقدم #قوات_النظام السوري باتجاه #معبر _التنف الحدودي مع #الأردن و #العراق حيث تتواجد قوات أميركية خاصة.

وكانت فصائل من #المعارضة_السورية التي تدعمها واشنطن، أكدت الأربعاء أيضاً تعرضها للاستهداف بقصف جوي نفذته #مقاتلات_روسية، أثناء محاولة التقدم في #البادية السورية، لدحر قوات النظام و #الميليشيات الموالية لها.

ووفقاً لما نقلت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء عن الفصائل فإن ستة مقاتلات روسية قصفت مواقعهم التي تقدموا إليها باتجاه منطقة حاجز ظاظا الاستراتيجي، قرب قرية سبع بيار التي تقع على الطريق الدولي الذي يصل #دمشق ببغداد

داعش يحاول الفرار من الرقة

على صعيد آخر، أعلنت #وزارة_الدفاع_الروسية، اليوم الخميس، أنها تقصف أي مقاتلين من #داعش يحاولون الفرار من مدينة #الرقة معقل التنظيم في #سوريا ، مشيرة إلى أنها نفذت عمليتي قصف لهذا الغرض خلال الأسبوع المنصرم.

إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات #سوريا_الديمقراطية، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية، أوقفت حملتها العسكرية باتجاه الرقة، ما ترك ثغرات في الطرف الجنوبي للمدينة يستخدمها مسلحو داعش في محاولتهم مغادرة الرقة وإعادة تنظيم صفوفهم جنوبي المدينة.

وقالت الوزارة إن المقاتلات الروسية دمرت قافلة للمسلحين متجهة من الرقة إلى تدمر في 25 مايو/أيار بعد أن قصفت ثلاث قوافل مماثلة في وقت متأخر من مساء 29 مايو/أيار وفي ساعات النهار الأولى من 30 مايو/أيار.