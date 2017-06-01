روسيا: نواصل قصف مقاتلي داعش الفارين من الرقة

أعلنت #وزارة_الدفاع_الروسية، اليوم الخميس، أنها تقصف أي مقاتلين من تنظيم #داعش يحاولون الفرار من مدينة #الرقة السورية، مشيرة إلى أنها نفذت عمليتي قصف لهذا الغرض خلال الأسبوع المنصرم.

ويدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة ائتلافا لجماعات مسلحة كردية وعربية في حملته لاستعادة السيطرة على الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا.

لكن وزارة الدفاع الروسية قالت الخميس، إن قوات #سوريا_الديمقراطية، التي تضم ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، أوقفت حملتها العسكرية باتجاه الرقة، ما ترك ثغرات في الطرف الجنوبي للمدينة يستخدمها مسلحو تنظيم داعش في محاولتهم مغادرة الرقة وإعادة تنظيم صفوفهم جنوبي المدينة.

وقالت الوزارة إن المقاتلات الروسية دمرت قافلة للمسلحين متجهة من الرقة إلى تدمر في 25 مايو/أيار بعد أن قصفت ثلاث قوافل مماثلة في وقت متأخر من مساء 29 مايو/أيار وفي ساعات النهار الأولى من 30 مايو/أيار.

خسائر داعش

وأضافت الوزارة في بيان أن "خسائر داعش تشمل أكثر من 80 إرهابيا و36 مركبة وثماني شاحنات وقود و17 شاحنة بيك أب مزودة بقذائف مورتر ومدافع آلية".

وأضافت الوزارة أنها "ستوقف بقوة أي محاولات من مسلحي تنظيم داعش لمغادرة الرقة. إن القوات الجوية الروسية في سوريا لديها قوة النيران والوسائل للقضاء على الإرهابيين بفعالية في أي وقت من النهار أو الليل".

كما لجأت روسيا هذا الأسبوع إلى بحريتها لضرب أهداف برية. وقالت أمس الأربعاء إن سفينة حربية وغواصة روسيتين أطلقتا أربعة صواريخ كروز من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم داعش على مقربة من تدمر.