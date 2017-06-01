شاهد الطفل عمران.. الحرب في سوريا قتلت والده وأحلامه

يجسد الطفل #السوري #عمران حال الكثيرين من الأطفال السوريين، الذين شردتهم #الحرب ويتمت الكثير منهم.

عمران ذو العشر سنوات فقد والده الذي قتل في #سوريا ، وهرب مع أمه وأختيه الصغيرتين إلى #تركيا ، ليتحمل مسؤولية عائلة بأكملها في وقت مبكر جداً.

يبيع عمران عبوات المياه في شوارع #اسطنبول ويعيل بهذه الطريقة عائلته، وعندما سألناه لماذا يبيع الماء بدل أن يكون في المدرسة أجاب ببساطة الطفل:

"مضطر.. لعيل اخواتي وامي".

حدثنا عمران وهو يرافقنا إلى منزله كيف أصبحت أحلام الطفولة لا تعنيه.

المفاجأة كانت عندما وصلنا إلى بيت عمران، فالمنزل عبارة عن غرفة مظلمة تحت الأرض.

أم عمران تخاف عليه ولكنها لا تجد طريقة ثانية لإعالة أسرتها، وبينما دموعها تتساقط على خدها عبرت عن شوقها لأهلها ولبلدها وخوفها على عمران من الشارع وعمله الكبير على عمره.