وفد المعارضة السورية يلتقي موغريني في بروكسيل

يعقد وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مباحثات مع الممثلة السامية في #الاتحاد_الأوروبي فيدريكا #موغريني ، ينتظر أن تتركز حول معاناة السكان المدنيين وأجندة #مفاوضات_جنيف وآفاق الحل السياسي ومستقبل الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد توفر شرط الحل السياسي.

ويترأس الوفد رئيس #الائتلاف_السوري #رياض_سيف ، ويضم أيضا رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب وأعضاء في الهيئة السياسية للائتلاف.

وأجرى وفد المعارضة السورية يوم الخميس مباحثات مع الخبراء الأوروبيين في شؤون التنمية والإغاثة الانسانية.

ونقل مصدر في الدائرة الإعلامية التابعة للائتلاف عن رياض سيف التأكيد في مباحثات يوم الخميس على "عمليات #التهجير_القسري التي تنفذها قوات النظام والتي تمثل جرائم حرب".

وشدد سيف على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسهيل وضمان عودة المهجرين قسريا إلى مدنهم وفق شروط إنسانية سليمة". وحذر رياض سيف من خطر حدوث كارثة إنسانية خلال عمليات تحرير مدينة الرَّقة. ورأى أن "مكافحة الإرهاب تتم عبر التخلص من السبب الرئيسي في وجوده وهو النظام السوري".

من جهته، أكد مسؤول شؤون الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية على "مركزية" التعاون مع الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة في المرحلة القادمة". وأبدى لويس ديبراور استعداد الجانب الأوروبي عقد اجتماعات دورية للمساعدة على تقديم المساعدات الانمائية والإغاثية.