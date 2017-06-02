بوتين: كثير من الروس يحاربون مع الإرهابيين في سوريا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الكثير من الروس يحاربون في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا.

وأضاف في كلمته بالمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ "إنه لولا التدخل الخارجي لما تفاقم الوضع في #سوريا ".

وأكد أنه "من السهل فصل المعارضة المعتدلة عن المجموعات الإرهابية".

هذا.. ونفى بوتين مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عن استخدام الكيمياوي في سوريا.

وأعرب #بوتين في وقت سابق عن قلقه من احتمال تقسيم سوريا، مشددا على ضرورة أن تصبح مناطق #خفض_التصعيد نموذجا للحوار السياسي مستقبلا للحفاظ على وحدة أراضي #سوريا، على حد قوله.

وأضاف بوتين أن هناك تخوفا محددا من احتمال تحول تلك المناطق إلى نماذج لتقسيم البلاد في المستقبل".

وشدد بوتين على أن موسكو تأمل ببدء شيء من الحوار أو التفاعل بين تلك المناطق والنظام في #دمشق.

وأعرب عن ثقته بأن الحوار بين النظام في دمشق والمعارضة المسلحة أمر ممكن كممارسة واقعية في مناطق خفض التصعيد أيضا.

وأكد بوتين تطابق مواقف روسيا و #تركيا في قضايا كثيرة تتعلق بالملف السوري، مبينا أنه "لولا التفاهم التركي الروسي لما كان لوقف إطلاق النار واتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد أن يتحقق".

يذكر أن #موسكو وطهران، حليفتا النظام السوري، وأنقرة الداعمة للفصائل #المعارضة وقعوا اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية أستانا، ينص على إنشاء أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" في ثماني محافظات سورية، يهدف إلى وقف القتال والقصف.