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تركيا تكشف عن خطة لتدريب الآلاف من المعارضة السورية

المصدر: دبي - قناة العربية
مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية التي قررت واشنطن تسليحها
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أفصحت تركيا عن خطة قُدمت إلى الإدارة الأميركية السابقة لتدريب الآلاف من عناصر المعارضة السورية، لتكون بديلاً عن دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في #سوريا .

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده سبق أن قدمت لواشنطن خطة بديلة تتمثل في تدريب ما بين 10-12 ألف مقاتل من #الجيش_السوري_الحر، وضم العناصر العربية في قوات " #سوريا_الديمقراطية " إليها، ليصل عددها تقريبا إلى 20 ألفا.

وأضاف قالن أن هذه القوات، مع #التحالف_الدولي وبدعمه الجوي، يمكنها القيام بعملية استعادة الرقة المزمعة من قبضة #داعش، إلا أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أوباما لم تبحث تلك الخطة.

وتتخوف أنقرة من خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتسليح المقاتلين الأكراد.

كلمات دالّة

#سوريا, #الجيش السوري الحر, #سوريا الديمقراطية, #التحالف الدولي, #داعش

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