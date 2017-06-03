تركيا تكشف عن خطة لتدريب الآلاف من المعارضة السورية

أفصحت تركيا عن خطة قُدمت إلى الإدارة الأميركية السابقة لتدريب الآلاف من عناصر المعارضة السورية، لتكون بديلاً عن دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد في #سوريا .

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده سبق أن قدمت لواشنطن خطة بديلة تتمثل في تدريب ما بين 10-12 ألف مقاتل من #الجيش_السوري_الحر، وضم العناصر العربية في قوات " #سوريا_الديمقراطية " إليها، ليصل عددها تقريبا إلى 20 ألفا.

وأضاف قالن أن هذه القوات، مع #التحالف_الدولي وبدعمه الجوي، يمكنها القيام بعملية استعادة الرقة المزمعة من قبضة #داعش، إلا أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أوباما لم تبحث تلك الخطة.

وتتخوف أنقرة من خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتسليح المقاتلين الأكراد.