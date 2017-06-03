روسيا تقصف درعا والنظام السوري يدفع رتلاً متطوراً

تجددت المعارك المشتعلة في درعا على الجبهة الجنوبية لسوريا، حيث قصف #الطيران_الروسي بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، بحسب قناة "العربية"، السبت.

وإلى هذا، يواصل # النظام_السوري الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى مدينة #درعا تتضمن أسلحة متطورة بمشاركة #ميليشيات مسلحة تابعة لإيران.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من دبابات وسيارات مزودة براجمات صواريخ، ومدافع ميدانية، إضافة إلى حافلات تقل عناصر مسلحة، دخلت مدينة درعا عن طريق الأوتوستراد الدولي الواصل بين درعا المحافظة والعاصمة #دمشق.

وتتألف مدينة درعا من منطقتين هما #درعا_البلد، التي تسيطر عليها المعارضة، و #درعا_المحطة، ويسيطر عليها النظام، ويفصل بينهما واد.