رياض حجاب: حشود إيرانية غير مسبوقة في سوريا

في الوقت الذي يواصل # النظام_السوري الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى مدينة #درعا، تتضمن أسلحة متطورة بمشاركة #ميليشيات داعمة له، كشف رياض حجاب المنسق العام لـ "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية المعارضة أن هناك "حشوداً غير مسبوقة لإيران وميليشياتها في سوريا".

وأوضح: "هناك تكديس غير مسبوق للأسلحة التي أصبحت تتدفق في الآونة الأخيرة على مختلف أطراف الصراع، وهناك حشود غير مسبوقة لإيران وميليشياتها".

وأكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، السبت، أن الرياض "تمثل مركز ثقل في الميزان العسكري والأمني في الشرق الأوسط، حيث دأبت على معالجة الأزمات وإطفاء الحرائق التي تشعلها إيران في المنطقة".

وأضاف: "لا شك أن إعلان تشكيل #التحالف_الإسلامي في #الرياض يمثل الخطوة الأولى لإنقاذ المنطقة من تهديد الميليشيات الطائفية والجماعات المتطرفة العابرة".

إلى ذلك، أشار #حجاب إلى أنه "على اطلاع بتوجهات واشنطن في إضعاف النفوذ الإيراني، وناقشنا ذلك مع المسؤولين عن الملف السوري في وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون )، لكن تفاصيل الخطة الأميركية لا تزال غير واضحة".

أما عن جبهة #النصرة وتغيير اسمها إلى " #هيئة_تحرير_الشام " و" #فتح_الشام "، فقال: "هي كلها أقنعة باهتة لتنظيم #القاعدة الذي لم يحل في أرض إلا دمرها، وكان وبالاً على أهلها. ندعو جميع العناصر الخارجية إلى مغادرة بلادنا، وندعو الشباب المغرر بهم من أبنائنا إلى العودة لصوت العقل ونبذ أوهام التطرف وخزعبلات الفتاوى المارقة، وندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للقتل والظلم والتعصب والكراهية والطائفية والتمييز وغيرها من العوامل التي تشكل بيئة للتطرف ومحضناً لجماعات الإرهاب الدولي".