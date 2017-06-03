قسد: "عملية كبرى" للسيطرة على الرقة خلال أيام

قال نوري محمود، المتحدث باسم #وحدات_حماية_الشعب الكردية السورية "قسد"، اليوم السبت، إن عملية للقوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة #الرقة من تنظيم #داعش ستبدأ في "الأيام القليلة القادمة" بعد التقدم إلى مشارف المدينة.

وتطوق قوات سوريا الديمقراطية الرقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني في حملة متعددة المراحل لطرد داعش من المدينة التي تخطط منها هجمات على الغرب. وقوات سوريا الديمقراطية هي تحالف يضم قوات كردية ومسلحين عربا، ويدعمه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وقال محمود "القوات وصلت إلى مشارف المدينة والعملية الكبرى سوف تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة".

وكان محمود يؤكد تقريرا نقل عن المتحدثة باسم حملة الرقة، جيهان شيخ أحمد، توضيحها أن مرحلة جديدة لاقتحام الرقة ستبدأ في "الأيام القليلة القادمة". وجاءت التصريحات في مقابلة مع مؤسسة إعلامية محلية وجرى تداولها على مجموعة تديرها قوات سوريا الديمقراطية على تطبيق واتساب.

وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، إنه لن يعلق على الجدول الزمني للمرحلة التالية من العمليات لاستعادة المدينة الواقعة في شرقي سوريا من داعش.

وأضاف الكولونيل رايان ديلون أن قوات سوريا الديمقراطية "تتقدم (على مسافة) أقرب وأقرب (من الرقة) كل يوم" وباتت على بعد ثلاثة كيلومترات من الشمال والشرق.

ولدى سقوط الرقة ستصبح محافظة دير الزور في شرق سوريا آخر موطئ قدم كبير لداعش في سوريا والعراق.

وأضاف محمود "داعش سيقاوم لأن الرقة هي عاصمته، وإذا راحت الرقة معناها أن الخلافة كلها راحت".