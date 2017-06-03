"سوريا الديمقراطية" تطرد داعش من مدينة غرب الرقة

تمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة بغطاء جوي أميركي من السيطرة على مدينة #المنصورة أكبر مدن الريف الغربي لمحافظة الرقة، بعد عملية عسكرية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش وانسحاب آخرين، وفقاً لقناة "العربية"، السبت.

ببطء وحذر شديدين تقترب عمليات " #غضب_الفرات " من مدينة #الرقة هدفها الأخير ومعقل تنظيم داعش الرئيسي في #سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، الجمعة، أن #وحدات_حماية_الشعب_الكردية، وهي أبرز فصائل قوات "سوريا الديمقراطية"، انتزعت السيطرة على ناحية المنصورة من تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة.

وتمت العملية العسكرية بدعم بري وجوي من القوات الأميركية الخاصة، وأسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي داعش، بينما لا تزال الاشتباكات متواصلة في قرية هنيدة القريبة، بحسب المرصد.

والمنصورة هي أكبر البلدات في ريف الرقة الغربي وتبعد أقل من 20 كيلومتراً عن تخوم المدينة الجنوبية الغربية.

وستركز المرحلة القادمة للعمليات العسكرية جهودها للسيطرة على #سد_البعث، وفي حال السيطرة عليه سيكون السد الثالث الذي تسيطر عليه هذه القوات، بعد سيطرتها سابقاً على سد تشرين وسد الفرات.