تركيا تناقض "قسد": عملية الرقة بدأت منذ يومين

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، الأحد، أن معركة انتزاع مدينة #الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش بدأت، وأن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بها.

ويتناقض ذلك مع تصريحات #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد)، وهو تحالف بين فصائل عربية وكردية مدعوم من واشنطن، والتي أكدت، السبت، أنها ستبدأ "خلال أيام" معركة السيطرة على الرقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، عن #يلدرم قوله إن "عملية الرقة، التي خطط لها قبل مدة طويلة، بدأت في وقت متأخر من الثاني من حزيران/يونيو. زودتنا الولايات المتحدة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بهذه المسألة قبل العملية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حذر الولايات المتحدة من أن #تركيا لن تشارك في عملية استعادة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، إلى جانب القوات الكردية. وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد مكوناً أساسياً في #قسد.

من ناحيتها، تعتبر تركيا أن #وحدات_حماية_الشعب هي امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني.

وبدأت الولايات المتحدة بتزويد وحدات حماية الشعب بالسلاح، في قرار أغضب أنقرة.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، واشنطن الأربعاء إلى العودة عن قرارها بتسليح المقاتلين #الأكراد، مشيراً إلى أن قيام الولايات المتحدة بذلك يعد "أمراً بالغ الخطورة".

وتتخوف تركيا من إنشاء منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال #سوريا، على حدودها.

ونفذت أنقرة الصيف الفائت عملية برية ضد تنظيم #داعش والمقاتلين الأكراد معا.

وخلال لقائه الصحافيين ليل السبت، أكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده لن تتردد في الانخراط عسكريا بشكل أكبر في الخارج بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول: "سواء داخل أو خارج البلاد، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أمن بلادنا وشعبنا". وأضاف "قمنا بذلك في الماضي، وإذا لزم الأمر فسنقوم به مجدداً".