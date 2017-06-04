"سوريا الديمقراطية" تنتزع ثالث سد رئيسي على الفرات

قالت #قوات_سوريا_الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها انتزعت السيطرة على سد على نهر الفرات من تنظيم داعش، اليوم الأحد في أحدث مكسب تحققه في تقدمها صوب مدينة الرقة.



وقالت قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب إنها سيطرت على سد البعث صباح اليوم وغيرت اسمه إلى سد الحرية.

ويقع السد على مسافة نحو 22 كيلومترا من مدينة #الرقة قاعدة عمليات #داعش في سوريا.



وقال المتحدث باسم وحدات #حماية_الشعب الكردية، وهي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية، إن المقاتلين يقومون بتمشيط القرى المجاورة بحثاً عن ألغام ولتعزيز خطوطهم الدفاعية. وقال نوري محمود إنهم سيطروا على السد بالكامل.



ويعني هذا التقدم أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر الآن على ثلاثة سدود رئيسية على نهر الفرات بعد أن سيطرت على أكبر سد في #سوريا الشهر الماضي.



وتقدمت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مسافة بضعة كيلومترات من الرقة وواجهت مقاومة عنيفة من عناصر داعش. وأدى القتال منذ أواخر العام الماضي إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان وفقا لمصادر من #الأمم_المتحدة وفر العديد منهم إلى مخيمات في المنطقة.



وكان محمود قال أمس السبت إن من المقرر أن تبدأ عملية اجتياح المدينة خلال بضعة أيام. وسيشكل الهجوم على الرقة ضغطا إضافيا على التنظيم الذي يواجه الهزيمة في مدينة #الموصل العراقية ويتراجع في العديد من مناطق سوريا.