التحالف: "قسد" هي من سيعلن لحظة انطلاق معركة الرقة

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة #داعش في #العراق و #سوريا، الكولونيل رايان ديلون، أن #قوات_سوريا_الديمقراطية، وهو تحالف بين فصائل عربية وكردية مدعوم من واشنطن، هي من سيعلن لحظة انطلاق معركة #الرقة السورية، وذلك في مقابلة عبر سكايب مع قناة "الحدث" الاثنين.

وقال ديلون إن "الأسلحة التي نقدمها لقوات سوريا الديمقراطية هي لفترة وجيزة"، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل قوة لمنع عودة "داعش" بعد طرده من الرقة.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، قد صرح، الأحد، أن معركة انتزاع مدينة الرقة من قبضة التنظيم بدأت، وأن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بها.

ويتناقض ذلك مع تصريحات "سوريا الديمقراطية" والتي أكدت، السبت، أنها ستبدأ "خلال أيام" معركة السيطرة على الرقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، عن #يلدرم قوله إن "عملية الرقة، التي خطط لها قبل مدة طويلة، بدأت في وقت متأخر من الثاني من حزيران/يونيو. زودتنا الولايات المتحدة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بهذه المسألة قبل العملية".