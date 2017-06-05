16 قتيلا لحزب الله على يد الجيش الحر بحي المنشية بدرعا

قُتل 16 عنصرا من #ميليشيا_حزب_الله في درعا خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حي المنشية الاستراتيجي، والذي تحاول قوات النظام بدعم من حزب الله استعادة السيطرة عليه بعد أن خسرته قبل أسابيع.

ويسعى النظام من خلال استعادة المنشية، وفقاً لمصادر معارضة، لفتح هجوم كبير للوصول للحدود السورية الأردنية.

فلا يبدو أن #نظام_الأسد وحلفاءه قد تقبلوا هزيمة معركة المنشية بدرعا، حيث إن أخبار الساعات الأخيرة تحدثت عن تصعيد كبير لجيش النظام وميليشياته، لاسيما حزب الله، باتجاه هذه المنطقة في محاولة لاسترداد الحي الاستراتيجي والذي أجهضت المعارضة بالسيطرة عليه أمل النظام الوحيد بالوصول للحدود الأردنية السورية جنوباً، كما لقطع الطريق أمام تشكيل مناطق آمنة جنوباً.