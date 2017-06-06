سوريا الديمقراطية: هجوم شامل على داعش في الرقة

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، أن الهجوم على تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة.

وذكر المتحدث أن معركة الرقة ستكون شرسة، لأن داعش سيستميت في الدفاع عن معقله الرئيسي في سوريا.

وأوضح المتحدث أن التحالف بقيادة أميركا يلعب دورا كبيرا جدا في هجوم الرقة بضربات جوية، فضلا عن قوات على الأرض إلى جانب قوات "سوريا الديمقراطية".

وقال التحالف بقيادة الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن معركة انتزاع السيطرة على مدينة الرقة السورية ستكون "طويلة وصعبة" لكنها ستوجه ضربة حاسمة للفكرة التي يقوم عليها تنظيم داعش.

ونقل بيان للتحالف عن اللفتنانت جنرال ستيف تاونسند قائد التحالف قوله "من الصعب إقناع المقاتلين الجدد بأن داعش قضية رابحة عندما يخسرون في #العراق وسوريا".

وأضاف "شهدنا جميعا الهجوم الفظيع في مانشستر بإنجلترا. داعش تهديد لبلادنا جميعا. ليس فقط العراق وسوريا ولكن أوطاننا أيضا. لا يمكن لهذا أن يستمر".

وتابع "بمجرد إلحاق الهزيمة بداعش في الموصل و(الرقة) فسيظل هناك الكثير من القتال الصعب لكن هذا التحالف قوي وملتزم بالقضاء نهائيا على داعش في العراق وسوريا".

وقبل ساعات، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن #قوات_سوريا_الديمقراطية بدأت هجوما على منطقة بشرق مدينة #الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم #داعش وتهاجم قاعدة عسكرية على المشارف الشمالية للمدينة اليوم الثلاثاء.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد لرويترز، إن الهجوم بدأ فجر اليوم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق، إن سقوط الرقة سيكون سريعاً خلال أسابيع أو شهر نتيجة ارتباك التنظيم المتطرف وتضعضع صفوفه، خاصة بعد الهزائم التي تعرض لها في العديد من مناطق سيطرته في العراق وسوريا.

ولعل ما يعزز هذه التوقعات سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على قرى ومزارع العدنانية والصكورة والقحطانية وربيعة غرب مدينة الرقة بعد معارك عنيفة أدت لانسحاب التنظيم.