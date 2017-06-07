النظام السوري يستنسخ ميليشيات الحشد الشعبي العراقية

بدأ #النظام_السوري تأسيس #ميليشيات جديدة تحت اسم " #الحشد_الشعبي " على غرار التجربة العراقية. والمكون الأساسي للحشد الجديد هو أبناء #عشائر من منطقة #الحسكة، نقلا عن قناة "العربية" الأربعاء.

الحشد الشعبي في العراق تحول إلى نموذج يحتذى لدى النظام السوري. وتحدثت وكالات أنباء ومواقع مقربة للنظام عن إنشاء تشكيلات مسلحة في محافظة الحسكة باسم "الحشد الشعبي" قوامها أبناء العشائر لتكون رديفة لقوات النظام في عملياتها.

ويتكون "الحشد الشعبي" التابع للنظام من متطوعين فضلاً عن المتخلفين من العشائر عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

ويدعى قائد الحشد علي حواس الخليف، وهو من عشيرة "الراشد"، ويعمل موظفا مع النظام، ويقيم في دمشق.

وتشكل الحشد بالتنسيق مع شعبة المخابرات العسكرية. واقترح البعض أن يسمى درع الجزيرة أو قوى أبناء العشائر.

ويصل عدد الملتحقين بالحشد الشعبي نحو 500 عنصر، ومعظمهم من قرى دمخية، صافية، وأبو ذويل قرب الحسكة.

وجاء تأسيس حشد النظام في وقت تتقدم فيه القوات الكردية باتجاه مداخل الرقة، وهي التي كانت تتخوف دوما من تحالف العشائر مع النظام.