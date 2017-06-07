قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدماً في الرقة السورية

أحرزت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن تقدماً، الأربعاء، داخل أحياء مدينة الرقة على حساب تنظيم داعش، وذلك غداة دخولها معقل التنظيم المتطرف في شمال سوريا، حسبما أفادت القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودخلت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، إلى مدينة الرقة من الجهة الشرقية في حي المشلب، بعد أشهر من المعارك سيطرت خلالها على مناطق واسعة في محافظة الرقة، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية للمتطرفين من عدة محاور.

وتمكنت القوات، وهي تحالف لفصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن، صباح اليوم من اقتحام مدينة الرقة من الجهة الشرقية بعد تقدمها مسافة 1.5 كم وتحرير حي المشلب ومن الجهة الغربية أيضا، بعد تحرير قلعة هرقل، بحسب قيادة حملة "غضب الفرات".

وتقع القلعة على تلة تبعد نحو 2 كلم عن حدود المدينة.

وأشار المرصد إلى وقوع "اشتباكات داخل حرم الفرقة 17 وبمحيطها"، التي تبعد نحو 2 كلم شمال الرقة، إلا أن التنظيم زرع ألغاما في المنطقة بشكل كثيف.

وذكر المرصد أن طائرات التحالف شنت غارات كثيفة على المدينة خلال الليل.