سوريا.. تأجيل محادثات السلام في أستانا

المصدر: العربية.نت، رويترز، فرانس برس

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان، الخميس، أن #روسيا و #تركيا و #إيران أرجأت جولة مقررة من #محادثات_السلام_السورية في #أستانا والتي كانت موسكو اقترحت أن تعقد يومي 12 و13 حزيران/يونيو.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنور جيناكوف، إنه لم يتضح بعد متى ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التي يشارك فيها أيضاً النظام وبعض فصائل المعارضة.

وصرح جيناكوف: "بحسب المعلومات التي حصلت عليها الدول الراعية لعملية السلام في أستانا للتو فإن ممثلي روسيا وتركيا وإيران سيواصلون في الأيام والأسابيع المقبلة لقاءات عمل على مستوى الخبراء في عواصمهم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء "ريا نوفوستي".

كما أضاف أن هذه اللقاءات تهدف خصوصاً إلى التنسيق في المسائل المرتبطة بإقامة مناطق"تخفيف التوتر" في سوريا وتعزيز وقف إطلاق النار.

يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات شملت توقيع اتفاقية مناطق تخفيف التوتر.

ودعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق #تخفيف_التوتر في محافظة إدلب وإلى الشمال من حمص وفي الغوطة الشرقية وفي جنوب سوريا، بهدف وضع حد فوري للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للأزمة في سوريا.

يشار إلى أن أستانا شهدت في كانون الثاني/يناير الماضي أول اجتماع لبحث الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، برعاية تركية روسية وبمشاركة إيران والولايات المتحدة والنظام والمعارضة.