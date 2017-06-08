طائرة بدون طيار تابعة للأسد تطلق النار على قوات التحالف

أسقطت #القوات_الأميركية طائرة بدون طيار، يرجح أنها لقوات موالية للنظام السوري، بعدما أطلقت النيران على #قوات_التحالف قرب #التنف في #سوريا، بحسب ما أعلن ناطق عسكري باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وقال الكولونيل، ريان ديلون، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من #بغداد إن #الطائرة_بدون_طيار التي أسقطت لم تتسبب بأضرار لقوات التحالف، التي أطلقت أيضاً النار على آليتين لقوات النظام، في وقت سابق اعتبرت أنهما "تشكلان تهديداً". وهو الحادث الثالث بين القوات الموالية للنظام والتحالف قرب التنف منذ منتصف مايو/أيار.

وأكد الناطق أن "التحالف لا يسعى إلى محاربة النظام السوري أو القوات الموالية له لكننا نبقى مستعدين للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي تهديد".

وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها قوات النظام السوري قوات التحالف.

وفي وقت سابق اليوم قال ديلون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أخرى على شاحنات خفيفة، تحمل أسلحة كانت تحركت ضد مقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة قرب بلدة التنف.

وتتواجد قوات خاصة أميركية وبريطانية منذ عدة أشهر في التنف لتدريب قوات سورية محلية بهدف محاربة تنظيم #داعش.

وأقام التحالف الدولي منطقة آمنية في دائرة بشعاع 55 كلم في محيط المدينة يعتبر أي توغل فيها بمثابة تهديد.