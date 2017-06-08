الرقة.. مطالبات للتحالف بتوفير ممرات آمنة للمدنيين

طالب مجلس محافظة #الرقة قوات #التحالف_الدولي و #قوات_سوريا_الديمقراطية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والتوقف عن استهداف المدينة.

وأشار بيان للمجلس إلى أن هذا القصف أدى، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى ازدياد عدد القتلى بين صفوف المدنيين العزّل.

كما لفت إلى أن تنظيم #داعش يتحرك بحرية في المناطق التي تسيطر عليها "سوريا الديمقراطية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، قد أحرزت تقدماً، الأربعاء، داخل أحياء مدينة الرقة على حساب التنظيم، وذلك غداة دخولها معقل المتطرفين شمالي سوريا، وفق ما أفادت القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت القوات، وهي تحالف لفصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن، صباح الأربعاء، من اقتحام مدينة الرقة من الجهة الشرقية بعد تقدمها مسافة 1.5 كم وتحرير حي المشلب ومن الجهة الغربية أيضاً، بعد تحرير قلعة هرقل، وفق قيادة حملة "غضب الفرات". وتقع القلعة على تلة تبعد نحو 2 كلم عن حدود المدينة.