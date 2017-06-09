أكثر من 25 غارة للتحالف على أطراف الرقة

نفذت طائرات #التحالف_الدولي أكثر من 25 ضربة جوية على مناطق في الأطراف الغربية لمدينة #الرقة، قتل فيها 17 مدنياً على الأقل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما طالت الغارات، بحسب المرصد، المنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة، بالإضافة لحي السباهي ومناطق أخرى قرب نهر الفرات.

وتتواصل المعارك العنيفة بين تنظيم #داعش و #قوات_سوريا_الديمقراطية داخل الفرقة 17 ومحيطها شمالي المدينة.

وكان مجلس محافظة الرقة قد طالب، الخميس، قوات التحالف الدولي و"سوريا الديمقراطية" بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والتوقف عن استهداف المدينة.

وأشار بيان للمجلس إلى أن هذا القصف أدى، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى ازدياد عدد القتلى بين صفوف المدنيين العزّل.