النظام يتقدم في الريف الغربي للرقة على حساب داعش

حققت قوات #النظام، بدعم من مقاتلي ميليشيات #حزب_الله، تقدماً في الريف الغربي للرقة على حساب تنظيم #داعش، ووصلت إلى نقاط تماس مع #قوات_سوريا_الديمقراطية، المدعومة من #التحالف_الدولي.

وأتى التقدم السريع بعد نحو 48 ساعة من تمكنها من اجتياز الحدود الإدارية للرقة وسيطرتها على أول قريتين، هما خربة محسن وخربة السبع.

كما سيطرت قوات الأسد على نحو 500 كلم مربع من ريف الرقة الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن هذا التقدم أتى بإسناد من المدفعية الروسية.

وأكد المرصد أن هذه القوات تتحضر للاستمرار في هجومها نحو جنوب المناطق التي سيطرت عليها في ريف #الرقة الغربي.

وتهدف قوات النظام من هذا التقدم إلى إجبار عناصر "داعش" على الانسحاب من مناطق تواجده بشكل كامل في محافظة حلب.