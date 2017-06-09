سوريا.. النصرة تفرق بالرصاص مظاهرات ضدها بمعرة النعمان

فرق مقاتلو #جبهة_النصرة بالرصاص مظاهرات شعبية ضدهم في معرة النعمان بريف #إدلب وذلك، بعد أن اقتحمت الجبهة مدينتهم واستولت على مقار عسكرية فيها.

ففي تصعيد واضح للممارسات العدائية التي دأبت عليها، كثفت جبهة النصرة في #سوريا من اعتداءاتها على المدنيين وعلى فصائل #الجيش_الحر.

واستخدم مقاتلو النصرة الرصاص الحي لتفريق مظاهرات شعبية كبيرة لأهالي معرة النعمان بريف إدلب طالبوا فيها بخروج التنظيم من المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المحتجين على تصرفاتها والتي عمدت فيها إلى فرض حظر للتجوال ونشرت الحواجز والمسلحين في مختلف أنحاء المدينة.

وكانت حدة الاحتقان الشعبي في معرة النعمان قد تصاعدت بعد اقتحامها من عناصر للنصرة مساء الخميس، حيث سيطروا على مقار عسكرية عدة في المدينة بينها مقار الفرقة 13، بعد اشتباكات أوقعت 3 مدنيين قتلى، إضافة إلى قيادي عسكري تمت تصفيته ميدانياً.

ووفقاً لمصدر ميداني فإن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على مقرات "جيش إدلب الحر"، التي تشكل "الفرقة 13" أحد أبرز فصائله، إلى جانب مقر تابع لـ "فيلق الشام.

وتتواصل محاولات النصرة بذلك في التعدي على فصائل الجيش السوري الحر لتكون قد حيدت أكثر من 20 فصيلاً تم إنهاؤهم بتهم متعددة منها "الفساد والردة والعمالة" أو في سياق سياسة الإدماج بالقوة أو الابتلاع التي ينتهجها التنظيم.