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ألغام داعش وشراسة المعارك تعوق تقدم "قسد" شمال الرقة

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية)
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن الفرقة 17 ومعمل السكر لا يزالان تحت سيطرة تنظيم #داعش في #الرقة، فيما أكد المرصد أن #قوات_سوريا_الديمقراطية تمكنت من دخول الفرقة 17 الواقعة شمال مدينة الرقة محاولة التوغل داخل الفرقة، إلا أنها أجبرت على التراجع والانسحاب نتيجة القصف المكثف والألغام التي زرعها المتطرفون.

كما أبلغت المصادر المرصد عن ترقب لقيام عملية عسكرية جديدة خلال الـ24 ساعة القادمة، مؤكدة أن "سوريا الديمقراطية" تمكنت من تحقيق تقدم في الأطراف الشرقية من مدينة الرقة.

من جهة أخرى، اتهم قائد القوات الروسية في سوريا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، #واشنطن بعرقلة تقدم قوات #النظام في مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، لاسيما على جبهة الرقة.

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