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قوات النظام والميليشيات تصل الحدود العراقية قرب التنف

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من جيش النظام السوري (أرشيفية)
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نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري، تابع للنظام السوري، أن قواته وميليشيات متحالفة معها وصلت إلى الحدود العراقية، قرب قاعدة #التنف التي تتمركز فيها فصائل معارضة، تدعمها الولايات المتحدة.

وتقدمت قوات النظام والميليشيات، بحسب المصدر، من طريق جديد نحو الحدود بعد أن منع #التحالف_الدولي وفصائل المعارضة زحفها.

وأشار المصدر إلى أن هذا التقدم بمثابة رسالة للجميع، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العشرات من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها وصلت إلى نقطة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن شمال التنف.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر ميدانية أن التحالف قصف مجدداً رتلاً للميليشيات الإيرانية قرب منطقة التنف في #البادية_السورية.

كلمات دالّة

#التنف, #التحالف الدولي, #البادية السورية, #الحدود العراقية, #النظام, #المعارضة

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