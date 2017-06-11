سوريا.. محادثات أميركية روسية سرية حول "منخفضة التصعيد"

نقلت صحيفة "وول ستيرت جورنال" عن مسؤولين #أميركيين تأكيدهم انعقاد اجتماعين على الأقل بين الروس والأميركيين في #الأردن لبحث مناطق #خفض_التصعيد في #سوريا فيما أجِّل اجتماع جديد لأسباب فنية.

وتهدف هذه الاجتماعات السرية إلى إقامة منطقة خفض عنف في جنوب غرب سوريا

وبدأت المحادثات عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو في أبريل الماضي.

وبحسب الصحيفة فإن الجانب الأميركي يمثله بريت ماكغورك، المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا مايكل راتني.

وتشير الصحيفة إلى مخاوف كانت لدى البنتاغون حول إقامة مناطق لتخفيف العنف، لأنها تعني انخراطاً أميركياً بسوريا

البيت الأبيض في المقابل لا يعارض التنسيق مع الروس في مجال محاربة داعش، كما يعتبر أن النجاح في نزع التوتر في جنوب-غرب سوريا سيفسح المجال لنشر هذه التجربة إلى مناطق سورية أخرى.