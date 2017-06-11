قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في أطراف الرقة

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، إن هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة تقدمت من عدة محاور في أطراف مدينة الرقة، المعقل الأساسي لتنظيم #داعش في البلاد.

وبدأت #قوات_سوريا_الديمقراطية، وهي تحالف مقاتلين أكراد وعرب يدعمه تحالف تقوده الولايات المتحدة، هجوما على الرقة يوم الثلاثاء بعد حملة استمرت أشهرا لعزلها.

ويقدر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف متطرف يقاتلون للاحتفاظ بالرقة التي انتزعت داعش السيطرة عليها من مقاتلين في المعارضة السورية في 2014 خلال هجوم خاطف سيطرت فيه على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

واستخدم التنظيم الرقة مركزا لقادته العسكريين والإداريين وكمركز للتخطيط لشن هجمات حول العالم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها سيطرت على حي المشلب في أقصى شرق الرقة يوم الجمعة وحي الصباحية في الغرب. وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على #المشلب وعلى أكثر من نصف حي السباهية.

وقالت القوات والمرصد إن القوات تتقدم الآن في حي الرومانية في شمال غرب الرقة. وأشار المرصد إلى أن داعش صد من قبل هجوما شنته قوات سوريا الديمقراطية على قاعدة عسكرية من جهة الشمال.

ومازال داعش يسيطر على مساحات واسعة في وادي نهر الفرات ومناطق صحراوية شاسعة على الرغم من خسارته أراضي لصالح قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري وجماعات أخرى من المعارضة المسلحة في الآونة الأخيرة.

وقال سكان سابقون على اتصال بأقارب في المدينة المحاصرة، إن ما لا يقل عن 50 شخصا معظمهم من المدنيين، قُتلوا في الغارات المتصاعدة التي شُنت بقيادة الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق سكنية داخل المدينة.

وأضافوا أن أكثر من عشرة أشخاص قُتلوا، كما أصيب عشرات يوم السبت عندما قصفت طائرات يُعتقد أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شارع النور الرئيسي بالمدينة في قلب المنطقة التجارية.

وقال مهاب ناصر الذي كان من سكان الرقة وعلى اتصال بأقارب وأصدقاء هناك، إن الهجوم الآخر الذي قتل ما لا يقل عن 14 شخصا وقع في حي الجزرة الغربي حيث استهدفت طائرات مقهى انترنت.