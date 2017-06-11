موسكو تطالب واشنطن بوقف قصف قوات الأسد قرب التنف

بعد أن أعلن جيش #النظام_السوري أنه بات يسيطر على أكثر من خمس مساحة #منطقة_البادية الاستراتيجية وسط #سوريا، مؤكداً أنه وصل فعلاً إلى الحدود مع #العراق للمرة الأولى منذ سنتين، أعلنت #روسيا، السبت، أنها أبلغت #الولايات_المتحدة بأنه من غير المقبول أن تشن #واشنطن هجوما على قوات موالية للنظام السوري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الوزير سيرغي #لافروف نقل الرسالة إلى نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الجانب الأميركي، السبت.

وقال بيان #الخارجية_الروسية إن لافروف عبر عن رفضه المطلق للهجمات الأميركية على القوات الموالية للنظام السوري، ودعاه لاتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وكان #التحالف الدولي شن خلال الأسابيع الماضية ثلاث غارات ضد مواقع لقوات موالية للنظام قرب #التنف، بعد أن حاولت الاقتراب من المنطقة، فارضاً منطقة أمنية بقطر 55 كلم حول التنف. وأعلن أنه سيعتبر أي توغل فيها بمثابة تهديد.