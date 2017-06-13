فلتان أمني وعصابات الشبيحة تنتهك حلب بعد عودتها للنظام

تعيش #حلب حالة من الفلتان الأمني وانتهاك شبيحة النظام وميليشياته لكل المحرمات. قتل وسرقة وغياب للأمن دفع أهالي المدينة لرفع الصوت عالياً وإيصال معاناتهم إلى القاعدة الروسية في حميميم.

فيبدو أن حلب تحت بطش شبيحة النظام وميليشياته.. فلتان أمني وعصابات #الأسد تنتهك كل المحرمات.

الشارع الحلبي ضج بحادثة قتل الطفل أحمد من قبل عنصر في ميليشيات اللجان الشعبية بدم بارد.

ذنب أحمد أنه فقير ويحاول بيع العلكة للسيارات في حي الموكامبو، فما كان من شبيح بلباس عسكري إلا أن أطلق النار على رأسه مباشرة من سيارته ولاذ بالفرار.

مقتل الطفل أحمد لاقى موجة استياء كبيرة من قبل موالي #النظام مطالبين بالتخلص من مظاهر السلاح المتفلت بأيدي دواعش النظام كما يسمونهم.

الرياضيون لم ينجوا بدورهم، حيث تعرض ثلاثة لاعبين من فريق الاتحاد الأهلي لكرة القدم للضرب المبرح وإطلاق نار.. كما قضت طبيبة في منطقة السليمانية بعد دهسها من سيارة بلا لوحة تابعة لميليشيات الدفاع الوطني.

استياء أهالي حلب من الفلتان الأمني واجتياح مدينتهم من قبل #شبيحة_النظام نقلته وسائل التواصل الاجتماعي إلى قاعدة حميميم الروسية، التي تحدثت عن تردي الأوضاع الخدمية والمدنية والغذائية بشكل ملحوظ، بعد انتهاء مهام القوات الروسية فيها والذي اقتصرت على حماية المدنيين، حسب زعمها.