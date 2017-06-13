قوات سوريا الديمقراطية على مشارف أسوار الرقة القديمة

تقدمت #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد) إلى أسوار مدينة الرقة القديمة، وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نجحت في السيطرة على 70% من حي الصناعة، ما ينذر باشتداد المعارك في وسط المدينة المكتظ بالسكان.

وتوغلت قوات قسد أكثر في معقل #داعش. فبدعم من #التحالف تقدمت في الشطر الشرقي للرقة، حيث يقع حي الصناعة. وأكد مسؤول قسد الإعلامي أن اشتباكات عنيفة تدور في هذا الحي، حيث لم يتم تأمين المنطقة بالكامل بعد.

وتعني السيطرة على حي الصناعة أن المعركة الحقيقية ستبدأ فالقتال سيزداد صعوبة مع الاقتراب من وسط مدينة #الرقة المكتظ بالسكان، والذي تتركز فيه أهم مواقع ودفاعات داعش.

ونقل المرصد السوري أيضاً عن الأهالي في المدينة القديمة أن المنطقة تتعرض لقصف مكثف.

وفي غرب المدينة، تسعى #قسد لدخول حي حطين المجاور لحي الرومانية الذي سيطرت عليه سابقا.

أما على المحور الشمالي، فأحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدماً بسيطرتها على مصنع للسكر، كما سيطرت - عقب هجمات متكررة - على أجزاء من قاعدة "الفرقة 17" العسكرية، وفق المرصد السوري.