ماتيس: الضربات ضد ميليشيات موالية للنظام دفاع عن النفس

أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الثلاثاء، أن الضربات التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية ضد ميليشيات موالية للنظام السوري كانت "دفاعاً عن النفس"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في #سوريا.

وأسقطت #الولايات_المتحدة، الأسبوع الماضي، طائرة بدون طيار تابعة لميليشيات موالية للنظام بعدما أطلقت النار صوب قوات التحالف، الذي تقوده أميركا، من دون أن تسبب إصابات. وفي اليوم نفسه ضربت الولايات المتحدة شاحنتين تابعتين لميليشيات موالية للنظام قرب بلدة التنف الجنوبية.

وقالت روسيا، السبت، إنها أبلغت الولايات المتحدة أنه من غير المقبول أن تضرب واشنطن ميليشيات موالية للنظام في سوريا.