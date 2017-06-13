نظام الأسد يستهدف درعا بـ100 برميل وبالنابالم الحارق

أعلن مجلس محافظة درعا المدينة منطقة منكوبة بعد تعرضها خلال اليومين الأخيرين لأكثر من 100 برميل متفجر إلى جانب مئات الصواريخ والقذائف المدفعية من قبل #نظام_الأسد وميليشيات #حزب_الله التي تسانده، فيما تدور مواجهات عنيفة داخل أحياء المدينة التي يحاول النظام تحقيق تقدم فيها.

ووسّع طيران الأسد وحليفه الروسي رقعة المناطق المستهدفة بالقصف الجوي والصاروخي لتطال منطقة #اللجاة وبلدة #الغارية الغربية إلى جانب القصف العنيف والمتواصل على أحياء درعا.

وألقت طائرات الأسد على أحياء #درعا 56 برميلاً متفجراً خلال 24 ساعة، إضافة لاستخدامها النابالم الحارق والمحرم دولياً، ما تسبب بوقوع عشرات القتلى والجرحى، وهو ما دفع بمجلس محافظة درعا لإعلان المدينة منطقة منكوبة.

ولفت المجلس إلى دمار المستشفيات الميدانية في المنطقة وخروجها عن العمل، مناشداً المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم مساعدة الأهالي.

وقد استهدف قصف غير مسبوق أحياء طريق السد ومخيم درعا بعد فشل قوات الأسد في اختراقهما خلال الأيام الـ10 الماضية وتكبدها خسائر بشرية كبيرة، لاسيما في صفوف ميليشيا حزب الله ولواء فاطميون اللذين يشكلان رأس حربة لقوات النظام في درعا.

وتتركز أعنف المواجهات في منطقة مخيم اللاجئين وسط كر وفر وتعزيز كافة الأطراف لقواتها في المدينة تحضيراً لصراع يبدو أنه لن يحسم بسهولة.