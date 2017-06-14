دي ميستورا يتوقع استئناف "جنيف" في يوليو

توقع مبعوث الأمم المتحدة لـ #سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، الأربعاء، عقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا بـ #جنيف في تموز/يوليو، قائلاً إنه يأمل في حصول تقدم أميركي - روسي بشأن الملف السوري خلال اجتماع مجموعة العشرين مطلع الشهر نفسه.

وذكر دي ميستورا، في مؤتمر صحافي عقده في لوسبي قرب أوسلو، أن هذه المحادثات "ستجري في تموز/يوليو (...) بعد رمضان لكن أيضاً بعد أن نكون تأكدنا بأن خفض التوتر يعمل فعلياً".

وقد اتفقت #روسيا و #إيران و #تركيا، في الرابع من أيار/مايو، على إنشاء أربع "مناطق خفض توتر" في سوريا بعد محادثات أستانا. وتأتي هذه المحادثات بالتوازي مع المحادثات بين النظام والمعارضة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان مقرراً إجراء محادثات جديدة في أستانا هذا الأسبوع، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى.

وأضاف دي ميستورا أن "أستانا مهمة للأمم المتحدة. نأمل في أن يتمدد ما حصل في أستانا من أجل (التوصل) إلى هدنة كاملة".

يشار إلى أن المحادثات التي أرجئت يمكن أن تجري كما قال في "بداية تموز/يوليو" قبل لقاء مجموعة العشرين في هامبورغ في 7 و8 تموز/يوليو.

كما لفت مبعوث الأمم المتحدة إلى أن مجموعة العشرين هذه يمكن أن تتيح إحراز تقدم عبر عقد أول لقاء بين الرئيسين الأميركي، دونالد #ترمب، والروسي فلاديمير #بوتين، مؤكداً أن "سوريا على جدول أعمالهما، وهذه فرصة ملائمة لمناقشة الوضع فيها".