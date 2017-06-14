زيارة فرنسية قريبة إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا

أعلنت #وزارة_الخارجية_الروسية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لو دريان سيزور #موسكو في 20 حزيران/يونيو لمناقشة الوضع في #سوريا وأوكرانيا مع نظيره الروسي سيرغي #لافروف.

وهذه أول زيارة لروسيا يقوم بها الوزير الفرنسي منذ أن عينه الرئيس، إيمانويل ماكرون، وزيراً للخارجية.

وخلال زيارته إلى موسكو، سيلتقي جان-ايف لو دريان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي ميشكوف لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.

كما أوضح ميشكوف أنهما سيناقشان "مجمل العلاقات الفرنسية-الروسية، وبالتأكيد، كل المشاكل الدولية الراهنة، بما فيها الأزمة الداخلية في أوكرانيا والوضع في سوريا".

وقد استقبل إيمانويل ماكرون، بحسب فرانس برس أواخر أيار/مايو نظيره الروسي فلاديمير #بوتين في قصر فرساي. وأجريا في لقائهما الأول حواراً ودياً، لكن شابه تشنج، حول #سوريا.