بوتين: نحسن قدرات قوات الأسد.. ونختبر أسلحتنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، اليوم الخميس، إن خطط روسيا متوسطة الأجل في #سوريا تشمل تحسين قدرة قوات #النظام_السوري، مما يسمح بنقل القوات الروسية في البلاد إلى القواعد الروسية القائمة هناك.

وقال بوتين خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المواطنين "نهدف إلى التأسيس لعملية تسوية سياسية (في سوريا) بين كل الأطراف المعنية".

وأضاف أن الطيران الروسي سيواصل المساعدة عندما تقتضي الضرورة بعد تعزيز قدرات جيش النظام السوري.

وقال بوتين أيضاً إن المجمع الصناعي للجيش الروسي استفاد كثيرا من اختبار أحدث أسلحته في سوريا.