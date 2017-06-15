بالصور رغدة "تضرب من جديد" .. حاملة مقصاً في حلب

مرة جديدة تطفو على الساحة أخبار الممثلة السورية رغدة التي عرفت منذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية باصطفافها إلى جانب النظام السوري ودعمها الشديد لبشار الأسد.

فقد تم تناقل خلال اليومين الماضيين صورة للممثلة #رغدة حاملة مقصاً لقص شعرها كما "وعدت وتوعدت" في تصريحات سابقة لها، مؤكدة أنها ستقص شعرها في قلب #حلب عند خروج آخر مسلح منها.

وظهرت رغدة الثلاثاء بحسب ما أورد عدد من المواقع السورية المعارضة، في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، حاملة مقصًا، ومنفذة "وعدها" الذي قطعته عام 2016.

يذكر أن رغدة التي تقيم حالياً في مصر، ظهرت في عدة إطلالات مثيرة للجدل، كما صدرت عنها تصريحات اعتبرت مستفزة لشريحة كبيرة من الشعب السوري، لا سيما حين وجهت رسالة لرأس النظام، مطالبة إياه بحرق الأخضر واليابس في حلب وقتل جميع "المسلحين" ومن يؤويهم من المدنيين، بحسب قولها.

كما يشار إلى أن صوراً أخرى انتشرت لها في مايو الماضي برفقة عناصر من جيش النظام السوري في مطار_كويرس العسكري بريف #حلب الشرقي.



