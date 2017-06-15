‏ موسكو: واشنطن نشرت صواريخ بالتنف لمواجهة قوات الأسد

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن #الولايات_المتحدة نقلت منظومة راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة السريعة الحركة (هيمارس) إلى #سوريا.

وأضافت الوزارة أن المنظومة يمكن استخدامها ضد قوات #النظام_السوري.

وقال مصدران بالمخابرات في المنطقة، الأربعاء، إن القوات الأميركية نقلت منظومة راجمات صواريخ جديدة بعيدة المدى، توضع على شاحنات من الأردن إلى قاعدة أميركية في التنف بجنوب سوريا قرب الحدود العراقية والأردنية، لتعزز بشدة وجودها في المنطقة.

وأوضح المصدران أن نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) موجود الآن في القاعدة الصحراوية التي شهدت تعزيزات عسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوتر، بعدما ضربت قوات #التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات تدعمها إيران للحيلولة دون اقترابها من قاعدة التنف.

وقال مصدر كبير بالمخابرات "لقد وصلت (المنظومة) الآن إلى #التنف وهي تمثل تعزيزا كبيرا للوجود العسكري الأميركي هناك". ولم يذكر تفاصيل. وأضاف أن نظام هيمارس نشر بالفعل في شمال سوريا مع قوات تقاتل تنظيم داعش بدعم من واشنطن.