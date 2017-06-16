روسيا ترجح مقتل البغدادي.. والتحالف الدولي "غير متأكد"

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى وزير الخارجية سيرجي #لافروف قوله اليوم الجمعة إن روسيا ليس لديها تأكيد بنسبة مئة في المئة بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قتل.



وكانت نقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن زعيم #داعش أبو بكر #البغدادي ربما قتل في إحدى ضرباتها الجوية في سوريا.

وأضافت الوزارة أنها تسعى للتأكد من مقتل البغدادي، مضيفة أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في الرقة يوم 28 مايو/أيار، ما أدى إلى مقتل "أمير الرقة"، ورئيس جهاز الأمن التابع لداعش.

كما أوضحت الوزارة أنه "في ضوء المعلومات التي يجري التحقق منها حالياً عبر عدة قنوات، ما إذا كان زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي تواجد في الاجتماع خلال الضربة الجوية، قد قتل".

التحالف يشكك

في المقابل، شكك التحالف الدولي بالأمر. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه لا يستطيع تأكيد التقارير الروسية التي أفادت بمقتل البغدادي.

يذكر أنه مع اشتداد المعركة في الموصل، وتقدم القوات العراقية، رجح العديد من المسؤولين الأميركيين منتصف أبريل الماضي أن يكون #أبو_بكر_البغدادي قد فر من الموصل باتجاه الصحراء، وربما دخل الرقة في سوريا .

ويشار إلى أن آخر ظهور علني للبغدادي كان عام 2014 في جامع النوري بالموصل، حيث أعلن نفسه "خليفة" للتنظيم.

وكانت آخر رسائله تسجيلا صوتيا يحث فيه أتباعه على القتال للدفاع عن الموصل.