موسكو تتهم واشنطن بنشر صواريخ بالتنف لاستهداف النظام

اتهمت #روسيا الولايات المتحدة بنشر #صواريخ نظام #هيمارس في قاعدة #التنف الحدودية مع #الأردن، معربة عن خشيتها من استهداف قوات #النظام مستقبلا.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين على أن أولويات موسكو في سوريا هي تعزيز قوة النظام العسكرية، ومواصلة دعمه في محاربة الإرهاب، على حد قوله.

بوتين أضاف أن هناك خططا لتسليم كثير من المهام لقوات النظام، مشددا على أن روسيا تعتزم التأسيس لعملية سلام في سوريا.

وكشف الرئيس الروسي أن خطط موسكو متوسطة الأجل في سوريا تشمل تحسين قدرة قوات النظام السوري، ما يسمح بنقل القوات الروسية في البلاد إلى القواعد الروسية القائمة هناك. وأوضح أنه بعد تعزيز قدرة قوات النظام فإن الطيران الروسي سيواصل مساعدته عند الضرورة.

وصرح بوتين في حديث آخر عبر فيلم "مقابلة مع بوتين" لمخرج أميركي أن بشار #الأسد مستعد للحوار مع المعارضة، بما فيها المسلحة، كما أنه على استعداد للعمل على وضع دستور جديد، مبديا موافقته على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت رقابة دولية صارمة وشديدة.

وأوضح بوتين أن تسوية الأزمة السورية لن تكون في يد موسكو وحدها، وأن روسيا بحاجة إلى دعم السعودية ومصر والأردن إلى جانب الولايات المتحدة لإيجاد الحلول المناسبة في سوريا.

تصريحات بوتين تجيء بعد ساعات من حديث المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي #ميستورا التي قال فيها إن محادثات السلام السورية قد تستأنف في جنيف في يوليو القادم، مشددا على أن انعقادها يعتمد على مدى ما يتحقق من تقدم في تشكيل مناطق عدم التصعيد.