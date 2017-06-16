نجاة المحيسني "شرعي النصرة" من محاولة اغتيال في إدلب

نجا المسؤول الشرعي في #هيئة_تحرير_الشام "جبهة النصرة سابقاً"، عبد الله #المحيسني ، من محاولة اغتيال نفّذها انتحاري في مدينة إدلب ظهر اليوم، الجمعة 16 حزيران/يونيو.

وذكر مركز #إدلب_الإعلامي أن شخصا فجّر نفسه أمام مسجد "أبي ذر الغفاري" وسط مدينة إدلب، مستهدفاً سيارة الشرعي عبد الله المحيسني، إلا أن الأخير قد نجا.

وقال موقع عنب بلدي إن التفجير نتج عنه مقتل مرافق المحيسني على الفور، وإصابة آخرين بجروح، فيما لم يصب المحيسني.

وتعرض المحيسني سابقاً لإصابات متفاوتة جراء القصف والمعارك في الشمال السوري، وقال إنه تعرض لإصابة بالاختناق جراء الهجوم الكيمياوي على مدينة خان شيخون مطلع نيسان.

والمحيسني، داعية سعودي قدم إلى سوريا مطلع عام 2013، يعدّ أحد أبرز الدعاة المقربين من الفصائل الإسلامية في سوريا، وفي أغسطس 2013 التحق المحيسني بصفوف مقاتلي جبهة النصرة، بعد نشاطه في جمع الأموال و #التبرعات للتنظيم عبر عدد من الحملات التي سبق أن أعلن عنها عبر حسابه الشخصي في "تويتر".