روسيا تعلن أنها قتلت 180 داعشياً في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع #الروسية السبت مقتل حوالي 180 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم قياديان عسكريان في التنظيم، في غارات شنتها طائراتها قرب #دير_الزور في شرق سوريا يومي 6 و8 حزيران/يونيو الجاري.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء إيتار تاس، إنه "نتيجة للضربات الوقائية التي نفذتها القوات الجوية الروسية يومي 6 و8 حزيران/يونيو على منشآت لمسلحي #داعش، قتل القياديان الميدانيان أبو عمر #البلجيكي وأبو ياسين #المصري ".

وأضافت الوزارة "بالإضافة إليهما قتل حوالي 180 مقاتلا" من التنظيم.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس في الحال من التحقق من صحة هذه الأرقام.

كما أسفرت الغارات بحسب الوزارة عن تدمير 16 آلية عسكرية، فضلا عن مخزن ذخيرة.

وأوضحت الوزارة أن #طائرات بدون طيار روسية اكتشفت خلال قيامها بعمليات استطلاعية أن تنظيم داعش يتحضر "لاختراق دفاعات قوات الجيش السوري المحاصرة في حامية داخل مدينة دير الزور".

ويحاصر التنظيم مدينة دير الزور منذ مطلع 2015 كما يسيطر على معظم محيط المدينة.

وأطلقت روسيا حليفة نظام دمشق في أيلول/سبتمبر 2015 عملية عسكرية لدعم القوات الحكومية السورية في قتالها مسلحي المعارضة وداعش.