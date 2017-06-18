الحكومة الأردنية تدعم وقف النار في الجنوب السوري

أعلن #الأردن دعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل #الأراضي_السورية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني على أهمية اتفاق #الهدنة الذي أعلن عنه السبت في #الجنوب_السوري لمدة 48 ساعة.

وعبّر المومني عن أمله في التزام كافة الأطراف لتنفيذ #الاتفاق، وأكد على أهمية وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية.

وجدّد الناطق الرسمي، موقف الأردن الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار #جنيف لإيجاد حلٍ سياسي للأزمة يقبله #السوريون ويضمن وحدة #سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها.