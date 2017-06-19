تعرّف على أغرب عمل يمكن أن يقوم به طبيب بيطري!

أنصار #رئيس_النظام السوري #بشار_الأسد، حانقون بشدة، لقيامه بتعيين طبيب بيطري رئيساً لمركز تطوير المناهج الدراسية.

فقد ضجّت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأخيرة، بمهنة يقوم بها طبيب بيطري، في #سوريا، تتناقض كلياً مع اختصاصه، وهي تطوير المناهج الدراسية في البلاد.

وعلى الرغم من أن تعيين الدكتور البيطري #دارم_طباع، مديراً للمركز الوطني لتطوير المناهج، ليس جديداً، إلا أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعة في غالبيتها لأنصار #النظام_السوري، كتبت، في اليومين الأخيرين، تعليقات وصفت بالنارية على تعيين #طبيب_بيطري في مثل هذا المركز التعليمي الحسّاس.

فقد أعادت صفحة "أخبار حلب" الفيسبوكية الموالية، نشر خبر لأحد أنصار الأسد وهو "يتألم" من قصة كون مدير مركز تطوير المناهج طبيباً بيطرياً، بقوله: "مدير تطوير المناهج التربوية في وزارة التربية السورية، طبيب بيطري.. طبيب بيطري يا حكومة!!". ثم يضيف: "هل انعدمت الكفاءات التربوية السورية واختفى أصحاب الاختصاص والخبرات في المجال التربوي، حتى يتم تعيين دكتور بيطري مديرا لتطوير المناهج التربوية، أم أنه إجراء مقصود هدفه عقول الأجيال القادمة؟!". على حد تعبيره في منشوره، أمس الأحد.

وبدوره كتب الفنان السوري #حازم_حداد، على صفحته الفيسبوكية، الأحد، تعليقاً ساخراً على كون طبيب بيطري مديرا لمناهج التعليم: "في الأول من أمس، أثقلتُ بالسحور، والنتيجة كابوس رأيت فيه بأن مدير تطوير المناهج التربوية طبيب بيطري". وكذلك فعلت، الاثنين، المذيعة في فضائيات النظام السوري ميساء صبوح حيث كتبت على صفحتها: "يشاع أن المسؤول عن تطوير المناهج التربوية دكتور بيطري، هل من المعقول أن النمو الفكري سيتم هكذا وطبقاً لشهادته (العلمية)؟".

وتعليقات عديدة ما زالت تتوالى، على الرغم من نشر أكثر من تعليق، في وقت سابق، عن كون المسؤول عن تطوير مناهج الدراسة، طبيباً بيطريا.

وورد اسم الدكتور دارم طباع، كثيراً في الصحافة العربية، في أوقات سابقة على تعيينه في منصبه الجديد، والذي تولاّه عام 2015. فقد نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية تعريفاً عنه بتاريخ 28 فبراير 2011 ورد فيه: "د. دارم طباع، مدير مشروع حماية الحيوان في سوريا. وأشرف على إعداد معرض متنقل باسم (عالم الحيوان العجيب)".

وورد ذكر له في صحيفة "البيان" الإماراتية بتاريخ السابع من ديسمبر عام 2000، ونقلت عنه الصحيفة قوله: "يعدّ مشروع حماية الحيوان في سوريا، من المشاريع الوطنية التي تهتم بتقديم الخدمات البيطرية الأولية مجاناً للحيوانات الزراعية التي تعمل بالجر والزراعة".

أمّا موقع "زمان الوصل" السوري المعارض، فقد كان سبق له الإشارة إلى الدكتور دارم طباع، إنما قبل ولادة الثورة السورية على نظام الأسد، فقال عنه بتاريخ 11 من شهر مارس عام 2011: "الدكتور دارم طباع غني عن التعريف، متعدد المناحي، أستاذ جامعي عشقَ الحيوان وسعى لحمايته والرفق به".

وأثار تعيين طبيب بيطري بمنصب تعليمي يتعلق بالمناهج الدراسية، ردود أفعال بين أنصار الأسد، عبرت عن استيائها الشديد من عدم إمكانية التوافق ما بين اختصاصه الذي يحمله، والعمل الجديد التعليمي الذي كلّف به. فقد سئل خالد العبود أحد أعضاء برلمان الأسد، في حوار صحافي عام 2016، وأعاد الموقع الرسمي لبرلمان الأسد نشره، عن سبب تعيين طبيب بيطري مديراً لتطوير المناهج، إلا أن النائب السالف برّر تعييناً كهذا، من خلال قوله إن هناك من يحملون شهادة دكتوراه في السياسة إلا أن "كل ما يقولونه هو شِعر".

ووردت تعليقات حادة كثيرة، بعد إثارة موضوع عمل دكتور بيطري بمناهج التعليم، ما بين أمس الأحد، واليوم الاثنين. إلا أن غالبية هذه التعليقات عبّرت بحدة شديدة على قيام نظام الأسد بتعيين طبيب بيطري مسؤولاً عن تطوير المناهج الدراسية. ويعتذر موقع "العربية.نت" عن عدم نشرها.