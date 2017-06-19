روسيا: سنعتبر طائرات التحالف غرب الفرات أهدافاً مشروعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تعليق التعاون مع #أميركا حول منع الحوادث الجوية في #سوريا بدءاً من اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة: "سنستهدف أي طائرة في مناطق عملنا في سوريا"، مشيرة إلى أن "واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال معنا قبل إسقاط مقاتلة النظام السوري".

وأضافت: "سنعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات أهدافاً مشروعة".

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزير الخارجية سيرغي #لافروف قوله الاثنين إن على #الولايات_المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

وجاءت تصريحات لافروف بعدما أسقطت #طائرة_حربية_أميركية طائرة تابعة لجيش #النظام_السوري الأحد في ريف #الرقة الجنوبي وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما صرح النظام بأن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف متطرفي تنظيم #داعش.

