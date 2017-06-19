"قسد" تهدد الأسد: سنرد إذا استمرت هجماتك

اتهمت قوات #سوريا_الديمقراطية (قسد) المدعومة من #الولايات_المتحدة، حكومة النظام السوري، الاثنين بقصف مواقعها جنوب غربي مدينة #الرقة في الأيام الأخيرة، وهددت بالرد إذا استمرت الهجمات.

وقال طلال سلو، المتحدث باسم القوات، في بيان "عمدت قوات النظام ومنذ 17 يونيو/حزيران 2017 إلى شن هجمات واسعة النطاق استخدم فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا... خلال معركة تحرير #مدينة_الطبقة وسد الفرات منذ 3 أشهر.

وأضاف "إننا نؤكد أن استمرار النظام في هجومه على مواقعنا في محافظة #الرقة سيضطرنا إلى الرد بالمثل".

وأسقطت طائرة حربية أميركية طائرة تابعة لجيش #النظام_السوري، الأحد، جنوب غربي الرقة تقول #واشنطن إنها كانت تسقط قنابل قرب القوات المدعومة من الولايات المتحدة، بينما تقول #دمشق إن الطائرة كانت تقوم بطلعة ضد متطرفي تنظيم #داعش.

ولم يرد تعليق فوري من قوات الأسد، بحسب رويترز.