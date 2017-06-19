عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

لافروف: ندعو أميركا لاحترام وحدة الأراضي السورية

المصدر: دبي – العربية نت
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
رابط مختصر

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قوله اليوم الاثنين إن على #الولايات_المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

جاءت تصريحات لافروف بعدما أسقطت #طائرة_حربية_أميركية طائرة تابعة لجيش #النظام_السوري أمس الأحد في ريف #الرقة الجنوبي وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما قالت #دمشق إن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف متطرفي تنظيم داعش.

كما أضاف لافروف بحسب رويترز أيضاً أن محادثات السلام السورية المقبلة ستكون في أستانا يوم 10 يوليو/تموز.

كلمات دالّة

#لافروف, #الولايات المتحدة, #طائرة حربية أميركية, #النظام السوري, #الرقة, #دمشق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر