لافروف: ندعو أميركا لاحترام وحدة الأراضي السورية

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قوله اليوم الاثنين إن على #الولايات_المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

جاءت تصريحات لافروف بعدما أسقطت #طائرة_حربية_أميركية طائرة تابعة لجيش #النظام_السوري أمس الأحد في ريف #الرقة الجنوبي وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما قالت #دمشق إن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف متطرفي تنظيم داعش.

كما أضاف لافروف بحسب رويترز أيضاً أن محادثات السلام السورية المقبلة ستكون في أستانا يوم 10 يوليو/تموز.