عقب تعليق يومين..أستراليا تواصل الضربات الجوية في سوريا

قالت استراليا الخميس إنها سوف تستأنف الضربات الجوية في سوريا لتنهي تعليقا دام يومين للضربات بعدما هددت روسيا طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عقب إسقاطه طائرة عسكرية سورية.

ولم تحدد أستراليا موعدا لاستئناف الضربات، وهو القرار الذي جاء عقب تقييم التهديد الروسي.

وكانت #أستراليا أعلنت الثلاثاء #تعليق عملياتها #الجوية في الأجواء #السورية بعد التهديدات التي أصدرتها #روسيا إثر إسقاط القوات #الأميركية طائرة للجيش السوري.

وذكرت متحدثة باسم الجيش #الأسترالي في بيان "في إجراء احترازي أوقف جيش الدفاع الأسترالي مؤقتا العمليات الضاربة التي يجريها في سوريا".



وصرحت #روسيا الاثنين بأنها ستتعامل مع طائرات #التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تحلق غربي نهر الفرات في #سوريا على أنها أهداف محتملة وسترصدها بأنظمتها الصاروخية وطائراتها #العسكرية، لكنها لم تصل إلى حد القول إنها ستسقطها.

وأوضحت روسيا أنها ستغير موقفها العسكري بعد إسقاط الولايات المتحدة لطائرة #عسكرية #سورية يوم الأحد في خطوة وصفتها الحكومة السورية بأنها سابقة منذ بدء الصراع السوري عام 2011.

وقالت الوزارة "قوات الدفاع الأسترالية تراقب عن كثب وضع الأجواء في سوريا وستتخذ قرار استئناف العمليات الجوية لقوات الدفاع الأسترالية في سوريا في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن العمليات في العراق مستمرة كالمعتاد في إطار التحالف.

وأضاف البيان "تتم مراجعة (قواعد) حماية قوات الدفاع الأسترالية بانتظام جراء التهديدات المحتملة".