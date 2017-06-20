أميركا تسقط طائرة بدون طيار للنظام السوري

قال التحالف الدولي إن طائرة أميركية أسقطت طائرة من دون طيار مسلحة تابعة للنظام السوري، ايرانية #الصنع في مناطق سيطرة القوات الموالية للنظام في جنوب سوريا صباح الثلاثاء، في ثاني حادثة من نوعها في غضون أسبوعين.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن مقاتلة أميركية من طراز "اف-15 سترايك ايغل" دمرت الطائرة بدون طيار من طراز "شاهد 129" حوالي الساعة 12,30 صباحا (2130 ت غ) في شمال شرق موقع التنف، قرب الحدود مع الأردن، مضيفا "كانوا يهددون قواتنا على الأرض".

ومن المتوقع أن يكون لروسيا رد فعل على ذلك، خصوصاً أنه قبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تعليق التعاون مع #أميركا حول منع الحوادث الجوية في #سوريا.

وقالت الوزارة: "سنستهدف أي طائرة في مناطق عملنا في سوريا"، مشيرة إلى أن "واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال معنا قبل إسقاط مقاتلة النظام السوري".

وأضافت: "سنعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات أهدافاً مشروعة".

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزير الخارجية سيرغي #لافروف قوله إن على #الولايات_المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية، والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

وجاءت تصريحات لافروف بعدما أسقطت #طائرة_حربية_أميركية طائرة تابعة لجيش #النظام_السوري قبل أقل من أسبوع، في ريف #الرقة الجنوبي وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما صرح النظام بأن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف متطرفي تنظيم #داعش.