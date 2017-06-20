بعد التهديدات.. سجال روسي أميركي حول اعتراض طيارة

ذكر الجيش #الأميركي، الثلاثاء، أن #مقاتلة #روسية قامت بعملية #اعتراض "غير آمنة" لطائرة #استطلاع #أميركية فوق بحر #البلطيق.

وقال المتحدث باسم القيادة الأوروبية للقوات الأميركية جوزيف #ألونسو في بيان إنه "يوم 19 حزيران/يونيو اعترضت مقاتلة روسية من طراز #سوخوي -27 #فلانكر الطائرة الأميركية آر سي-135 يو بينما كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق بحر البلطيق"، معتبراً هذا الاعتراض "غير آمن".

وفيما أكد البنتاغون أن اعتراض روسيا للطائرة كان "غير آمن"، مضيفاً أن الطائرة الأميركية لم "تفعل شيئاً" لاستفزاز هذا السلوك من مقاتلة سوخوي-27 الروسية.

روسيا من جانبها وبحسب وكالة الإعلام الروسية، قالت إن طائرة استطلاع أميركية من طراز آر.سي-135 انحرفت بشكل خطير على مقربة من مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 فوق بحر البلطيق.

وتعترض الطائرات الروسية بشكل روتيني الطائرات الأميركية في الأجواء القريبة من البلطيق و #جيب_كاليننغراد الروسي إلا أن #البنتاغون قال إن معظم هذه الاعتراضات #آمنة وحرفية.

وتأتي عملية الاعتراض التي جرت الاثنين وسط توترات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا.

وفي سياق متصل قال الجيش #الأميركي اليوم الثلاثاء إن #روسيا لا تقوم بأي أعمال في #سوريا "تثير قلقنا" حتى بعدما قالت #موسكو أمس إنها ستعتبر أي #طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحلق غرب نهر الفرات في سوريا هدفا محتملا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ( #البنتاغون ) الكابتن جيف #ديفيز "خلافا للبيانات العامة لم نرَ الروس يقومون بأي أعمال تثير قلقنا".