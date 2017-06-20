بعد حادث الرقة.. أستراليا تعلق الضربات الجوية في سوريا

أعلنت #أستراليا الثلاثاء أنها علقت الضربات الجوية في #سوريا بعدما أسقطت الولايات المتحدة طائرة عسكرية سورية يوم الأحد وبعد تهديد وجهته روسيا لطائرات #التحالف_الدولي بقيادة #واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "في إجراء احترازي توقفت ضربات قوة الدفاع الأسترالية في سوريا مؤقتا".

وكانت #طائرة_حربية_أميركية أسقطت الأحد طائرة تابعة لجيش #النظام_السوري في ريف #الرقة الجنوبي. وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما صرح النظام بأن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف تنظيم #داعش.

وتعليقاً على هذا الحادث، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الاثنين تعليق التعاون مع #أميركا حول منع الحوادث الجوية في #سوريا بدءاً من الاثنين. وقالت الوزارة: "سنستهدف أي طائرة في مناطق عملنا في سوريا"، مشيرة إلى أن "واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال معنا قبل إسقاط مقاتلة النظام السوري". وأضافت: "سنعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات أهدافاً مشروعة".

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزير الخارجية سيرغي #لافروف قوله الاثنين إن على #الولايات_المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد.

